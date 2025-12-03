Met 3:59.42 heeft Tas (30) van de twintig deelneemsters de veertiende beste tijd staan. Horikawa (22) reed nog niet onder de vier minuten: 4:00.58.

Door goede resultaten bij de wereldbekerwedstrijden van dit seizoen wordt Tas gezien als een geduchte outsider. De favorieten komen aan de start in de laatst twee ritten: Ragne Wiklund uit Noorwegen tegen de Nederlandse Marijke Groenewoud en de Nederlandse Joy Beune tegen Isabelle Weidemann uit Canada.