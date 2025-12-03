11°C
Aanmelden
Sport
Oostende

San­dri­ne Tas opent Win­ter­spe­len tegen Japan­se Hori­ka­wa, en dat lijkt een haal­ba­re kaart

Sandrine Tas - schaatsen

© Belga

Als eerste Belgische schaatsster komt Sandrine Tas tijdens de Olympische Winterspelen zaterdag op de 3.000 meter in actie tegen de Japanse Momoka Horikawa. Ze rijden de vijfde rit.

Met 3:59.42 heeft Tas (30) van de twintig deelneemsters de veertiende beste tijd staan. Horikawa (22) reed nog niet onder de vier minuten: 4:00.58.

Door goede resultaten bij de wereldbekerwedstrijden van dit seizoen wordt Tas gezien als een geduchte outsider. De favorieten komen aan de start in de laatst twee ritten: Ragne Wiklund uit Noorwegen tegen de Nederlandse Marijke Groenewoud en de Nederlandse Joy Beune tegen Isabelle Weidemann uit Canada.

De redactie
Schaatsen Sandrine Tas Olympische Winterspelen 2026

Meest gelezen

Joran Wyseure - Superprestige Ruddervoorde
Sport

Kalender Superprestige 2026-2027 door elkaar geschud: dit verandert er voor de West-Vlaamse veldritten
Middelkerke wevelgem
Sport

Nieuw parcours In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem voorgesteld
Tarteletto
Sport

Tarteletto-Isorex wil opnieuw scoren: "We willen de ploeg in de kijker rijden"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Olympisch winterdorp

Winterspelen van start: Olympisch dorp in Middelkerke opent, fans volgen er morgen Sandrine Tas op 3.000 meter
Fien Vanhoutte

EK schaatsen: Fran Vanhoutte verovert brons op massastart
EK schaatsen

EK schaatsen: Ploegachtervolgsters pakken EK-zilver
Sandrine Tas - schaatsen

West-Vlaamse schaatsers testen op EK in Polen nog voor Olympische Winterspelen
Sandrine Tas - schaatsen

Vier West-Vlaamse snelschaatsers naar Winterspelen in Italië
Olympisch dorp

Supportersdorp Olympische Winterspelen in Middelkerke
Aanmelden