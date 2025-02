Net als Yves Vanderhaeghe is Bernd Storck geen onbekende in het Guldensporenstadion. Twee jaar geleden slaagde hij erin om Kortrijk in de hoogste klasse te houden. Hij verliet Kortrijk toen, omdat hij dacht dat er een Amerikaanse eigenaar zou komen.

Storck brengt zijn vaste assistent Matyas Czuczi mee. De twee waren eerder in het seizoen 2022-2023 al aan de slag in het Guldensporenstadion. Toen loodsten ze de Kerels van de voorlaatste plek naar een veilige veertiende plaats in het klassement.