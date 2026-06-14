Via deze link kan je de hele kalender bekijken, speeldag per speeldag. Enkele belangrijke West-Vlaamse affiches alvast:

23 augustus - 18u30: Club Brugge - Cercle Brugge

6 september - 16u: KV Kortrijk - Zulte Waregem

Een van de grootste veranderingen dit seizoen is de nieuwe competitieformule. De Jupiler Pro League bestaat voortaan uit één reguliere competitie van 34 speeldagen met 18 clubs.

Dat betekent dat elke wedstrijd rechtstreeks meetelt in de strijd om de titel, de Europese tickets en het behoud. De nummers één tot en met vier plaatsen zich voor Europees voetbal, terwijl de laatste twee clubs rechtstreeks degraderen.

De laatste speeldag wordt afgewerkt in het weekend van 21 mei 2027. Uiterlijk dan kennen we de opvolger van Club Brugge als landskampioen.

In een competitie met 18 ploegen zijn er 9 matchen per weekend en dus moest er een extra slot voorzien worden. In de regel worden er daardoor twee matchen op zaterdag afgetrapt om 20u45. Een andere belangrijke wijziging in 2026-2027: er zijn geen midweekspeeldagen meer.