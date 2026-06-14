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Sport

Club Brug­ge — KV Kort­rijk is de ope­ner van het nieu­we seizoen

Eerste speeldag 2627

De opener van de nieuwe voetbalcompetitie is meteen een West-Vlaamse clash: kampioen Club Brugge neemt het in Jan Breydel op 7 augustus om 20u45 op tegen promovendus KV Kortrijk. Cercle opent het seizoen een dag later op bezoek bij Standard. Op zondag 9 augustus ontvangt Zulte Waregem RC Genk. 

Via deze link kan je de hele kalender bekijken, speeldag per speeldag. Enkele belangrijke West-Vlaamse affiches alvast:

  • 23 augustus - 18u30: Club Brugge - Cercle Brugge
  • 6 september - 16u: KV Kortrijk - Zulte Waregem

Een van de grootste veranderingen dit seizoen is de nieuwe competitieformule. De Jupiler Pro League bestaat voortaan uit één reguliere competitie van 34 speeldagen met 18 clubs.

Dat betekent dat elke wedstrijd rechtstreeks meetelt in de strijd om de titel, de Europese tickets en het behoud. De nummers één tot en met vier plaatsen zich voor Europees voetbal, terwijl de laatste twee clubs rechtstreeks degraderen.

De laatste speeldag wordt afgewerkt in het weekend van 21 mei 2027. Uiterlijk dan kennen we de opvolger van Club Brugge als landskampioen.

In een competitie met 18 ploegen zijn er 9 matchen per weekend en dus moest er een extra slot voorzien worden. In de regel worden er daardoor twee matchen op zaterdag afgetrapt om 20u45. Een andere belangrijke wijziging in 2026-2027: er zijn geen midweekspeeldagen meer.

Wanneer kennen we de exacte speeldata van alle wedstrijden?

De kalendercommissie maakt voorlopig de exacte speelmomenten bekend tot en met speeldag 7. De affiches voor de rest van het seizoen liggen al vast, maar de precieze data en aftrapuren worden later bevestigd.

De eerstvolgende update volgt na afloop van de Europese voorrondes. Volgende kalenderupdates staan nog gepland:

  • 1 september 2026 - na de Europese voorrondes
  • 8 december 2026 - na de Europese groepsfase
  • 9 februari 2027 - na de kwartfinales van de Croky Cup
Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
KV Kortrijk Club Brugge Zulte Waregem Cercle Brugge

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