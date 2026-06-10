KV Kortrijk ziet jeugdproduct Ilan Hurtevent vertrekken naar Union, waar hij een contract tekent tot juni 2030. KVK was zelf al overtuigd van de talenten van Hurtevent. Zo kreeg hij in de winterstop al een contractverlenging tot 2029 bij de Kerels. “Ilan is een schoolvoorbeeld van wat we met onze jeugdopleiding willen bereiken", aldus Sporting Director Nils Vanneste.
Hurtevent (21) sloot zich in 2022 aan bij de jeugdopleiding van KV Kortrijk en groeide de voorbije seizoenen uit tot een van de boegbeelden van de jeugdwerking. Met zijn snelheid, creativiteit en werkkracht werkte hij zich op van jeugdproduct tot een vaste waarde binnen de A-kern.
Afgelopen seizoen plukte Hurtevent de vruchten van zijn harde werk met zijn doorbraak in de A-kern. Met vier doelpunten en drie assists liet hij meteen zijn stempel achter op het veld. Met zijn positieve ingesteldheid, professionalisme en werkersmentaliteit.
“Ilan is een schoolvoorbeeld van wat we met onze jeugdopleiding willen bereiken."
Sporting Director Nils Vanneste is fier op het parcours dat Ilan bij KVK afgelegd heeft: “Ilan is een schoolvoorbeeld van wat we met onze jeugdopleiding willen bereiken. Hij heeft zich dankzij hard werk en doorzettingsvermogen ontwikkeld tot een speler met een mooie toekomst. We zijn trots op zijn traject en wensen hem alle succes toe in dit nieuwe hoofdstuk van zijn carrière.”
Ook Ilan richt nog een laatste woord aan de KVK-familie: “KV Kortrijk heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn ontwikkeling als speler en als mens. Ik ben iedereen binnen de club dankbaar voor het vertrouwen en de kansen die ik gekregen heb. De herinneringen die ik hier heb opgebouwd, draag ik voor altijd mee.”