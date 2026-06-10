Hurtevent (21) sloot zich in 2022 aan bij de jeugdopleiding van KV Kortrijk en groeide de voorbije seizoenen uit tot een van de boegbeelden van de jeugdwerking. Met zijn snelheid, creativiteit en werkkracht werkte hij zich op van jeugdproduct tot een vaste waarde binnen de A-kern.

Afgelopen seizoen plukte Hurtevent de vruchten van zijn harde werk met zijn doorbraak in de A-kern. Met vier doelpunten en drie assists liet hij meteen zijn stempel achter op het veld. Met zijn positieve ingesteldheid, professionalisme en werkersmentaliteit.