Storck brengt zijn vaste assistent Matyas Czuczi mee. De twee waren eerder in het seizoen 2022-2023 al aan de slag in het Guldensporenstadion. Toen loodsten ze de Kerels van de voorlaatste plek naar een veilige veertiende plaats in het klassement. Storck was eerder in de Jupiler Pro League ook trainer van Moeskroen (2018-2019), Cercle Brugge (2019-2020), Racing Genk (2021-2022) en Eupen (2022). Verder was hij bondscoach van Kazachstan en Hongarije. Hij zat sinds september vorig jaar zonder job na zijn vertrek bij het Roemeense Sepsi. Bij Kortrijk is Storck de derde coach dit seizoen.