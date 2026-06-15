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Brugge Kortrijk

Lands­kam­pi­oen Club Brug­ge wint oefen­wed­strijd tegen KV Kortrijk

Club Brugge - KVK 4 juli 2026

Landskampioen Club Brugge heeft zaterdagnamiddag zijn eerste oefenwedstrijd uit de voorbereidingen op het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League met 4-2 gewonnen tegen promovendus KV Kortrijk.

Blauw-zwart kwam aanvankelijk op achterstand te staan na een doelpunt van Jellert Van Landschoot. Bjorn Meijer en Shandre Campbell stelden wel voor rust nog orde op zaken. Ludovit Reis scoorde een derde treffer, alvorens ook de Kortrijkzanen nog tot scoren kwamen via Bryan Adinany. Roméo Vermant zette de 4-2-eindscore vast.  

Jenna Lebrun
Belga
KV Kortrijk Club Brugge

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