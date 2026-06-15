Blauw-zwart kwam aanvankelijk op achterstand te staan na een doelpunt van Jellert Van Landschoot. Bjorn Meijer en Shandre Campbell stelden wel voor rust nog orde op zaken. Ludovit Reis scoorde een derde treffer, alvorens ook de Kortrijkzanen nog tot scoren kwamen via Bryan Adinany. Roméo Vermant zette de 4-2-eindscore vast.