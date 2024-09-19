©Belga
Landskampioen Oostende boekte vrijdagavond zijn zevende overwinning in evenveel wedstrijden in de BNXT League. Tegen Den Helder won de ploeg met 101-91 en blijft het daarmee samen met Kangoeroes Mechelen ongeslagen.
Oostende legde de basis in het eerste kwart (32-23) en hield daarna onder impuls van uitblinkers Haris Bratanovic en Pierre-Antoine Gillet voldoende voorsprong om de Nederlanders af te houden. De wedstrijd eindigde op 101-91 en zo blijft de landskampioen met een perfect rapport achter.
Anneleen Vandamme