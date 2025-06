De organisatie is in handen van sportmarketingbureau Golazo, dat eerder het BK in goede banen leidde. “We zijn blij dat we dit unieke parcours nu eindelijk kunnen tonen aan het grote publiek,” zegt Christophe Impens van Golazo. “In 2022 moesten we het BK nog achter gesloten deuren houden. Nu gaan we voor een echt crossfeest.”

Ook de Europese Wielerunie toont zich tevreden. Voorzitter Enrico Della Casa noemt België een logische keuze: “Middelkerke ligt in het hart van een land dat als geen ander leeft voor het veldrijden. We zijn trots om terug te keren naar zo’n historisch veldritland.”

Het EK is traditioneel de eerste titelstrijd van het seizoen. Op het programma staan wedstrijden voor junioren, beloften en elites, verspreid over twee dagen. De vraag is wie de opvolgers worden van Thibau Nys en Fem van Empel, die vorig jaar de Europese titels veroverden.