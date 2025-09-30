Sinds het EK-programma in 2015 uitgebreid werd met een wedstrijd voor elite mannen is het de tweede keer – na Namen 2022 – dat het EK in België plaatsvindt. Middelkerke brengt de Europese titelstrijd voor het eerst naar Vlaanderen. Het parcours op en rond het militair domein van Lombardsijde is opgebouwd uit uitsluitend natuurlijke elementen, geen trappen, balkjes of bruggen dus.

Het EK is traditioneel het eerste kampioenschap in het veldritseizoen. Bij de elite mannen zijn de meeste ogen gericht op titelverdediger Thibau Nys, die afgelopen zaterdag overtuigend terug het veld indook op de Koppenberg, maar het dan de dag erna liet afweten (of dan toch zijn materiaal) in Lokeren. In Middelkerke wordt het een strijd tussen de Lage Landen met enkele andere kanshebbers in de Belgische selectie, tegen de sterke Joris Nieuwenhuis en Pim Ronhaar voor Nederland.

