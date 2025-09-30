Middelkerke ontvangt dit weekend EK veldrijden in militair domein Lombardsijde
Middelkerke is dit weekend het decor voor het Europees kampioenschap veldrijden. Zaterdag strijden de junioren vrouwen, beloften mannen en elite vrouwen voor de wit-blauwe kampioenentrui met gele sterren op het militair domein van Lombardsijde. Zondag is het aan de junioren mannen, beloften vrouwen en elite mannen, met Thibau Nys als titelverdediger. Uniek: het EK wordt gereden op een parcours zonder kunstmatige hindernissen.
Sinds het EK-programma in 2015 uitgebreid werd met een wedstrijd voor elite mannen is het de tweede keer – na Namen 2022 – dat het EK in België plaatsvindt. Middelkerke brengt de Europese titelstrijd voor het eerst naar Vlaanderen. Het parcours op en rond het militair domein van Lombardsijde is opgebouwd uit uitsluitend natuurlijke elementen, geen trappen, balkjes of bruggen dus.
Het EK is traditioneel het eerste kampioenschap in het veldritseizoen. Bij de elite mannen zijn de meeste ogen gericht op titelverdediger Thibau Nys, die afgelopen zaterdag overtuigend terug het veld indook op de Koppenberg, maar het dan de dag erna liet afweten (of dan toch zijn materiaal) in Lokeren. In Middelkerke wordt het een strijd tussen de Lage Landen met enkele andere kanshebbers in de Belgische selectie, tegen de sterke Joris Nieuwenhuis en Pim Ronhaar voor Nederland.
9000 tickets
Bij de elite vrouwen is titelverdedigster Fem van Empel afwezig door ziekte en zal ze geen vierde titel op rij behalen. Dé kans voor Lucinda Brand om na een bijna perfecte seizoenstart als topfavoriete een tweede EK-titel binnen te halen. Moet ze de grootste concurrentie van haar landgenoten vrezen of kunnen de Italiaanse Sara Casasola – die haar dit seizoen als enige al van een overwinning wist te houden – of kopvrouw bij de Belgen Marion Norbert Ribberole verrassen?
Vele duizenden veldritfans zullen het dit weekend live meemaken in Middelkerke. Op dit moment zijn er al meer dan 9000 tickets de deur uitgegaan.
Programma zaterdag 8 november 2025:
11:00 uur | Junioren vrouwen
13:00 uur | U23 mannen
15:00 uur | Elite vrouwen
Programma zondag 9 november 2025:
11:00 uur | Junioren mannen
13:00 uur | U23 vrouwen
15:00 uur | Elite mannen
Een verslag van het EK veldrijden zie je zondagavond na het Focus en WTV-nieuws in Sport West.