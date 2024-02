Het was de jongere broer van Toon Aerts, Thijs Aerts, die de beste start nam. Iserbyt nam daarop het commando over en wat later trok Vanthourenhout naar de leiding. De Europese kampioen vatte de tweede ronde aan met een voorgift van 3 seconden op een groep met daarin onder andere Iserbyt, Wyseure, Van der Haar en de broers Aerts



Iserbyt hield deze achtervolgende groep meermaals op zodat ploegmakker Vanthourenhout zijn voorsprong alsmaar verder kon uitbouwen. Bij het intrekken van de vierde ronde had de Europese kampioen een voorgift van 25 seconden. Wyseure ging in zijn eentje in de achtervolging op Vanthourenhout.

Toon Aerts kreeg het daarop moeilijk en moest even een kloofje laten op Wyseure, Vandebosch en Iserbyt. Toen bij die mannen het tempo stokte, kon Toon Aerts opnieuw aansluiting vinden, met Van der Haar in zijn wiel. Deze laatste zoefde er met Iserbyt en Wyseure vanonder op jacht naar plaats twee.

Iserbyt ontdeed zich in de slotronde van Wyseure. Toon Aerts en Van der Haar kwamen nog bij Wyseure aansluiten en die drie mochten sprinten voor de laatste podiumplaats. Daarin was de Nederlander net iets sterker dan Toon Aerts.



De Europese kampioen boekt zo zijn vierde zege van het seizoen na het Europees kampioenschap in Pontchâteau, Gullegem en Zonnebeke.