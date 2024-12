Op en rond de Skiberg haalde Vanthourenhout zijn derde overwinning van het seizoen binnen en z'n tweede in het X2O klassement. Hij haalde het met een kleine voorsprong op de Nederlander Pim Ronhaar. Belgisch kampioen Eli Iserbyt had aan een vijfde plaats genoeg om de leiding in de stand over nemen van Lars van der Haar.

Op de erelijst in Herentals volgt Michael Vanthourenhout zo Mahtieu van der Poel op.