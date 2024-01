Michael Vanthourenhout koos er als enige voor om zowel in Zonnebeke als in Benidorm te rijden. Na de overwinning in de Kasteelcross moest de West-Vlaming al om vier uur vanmorgen uit de veren om zijn vlucht te halen.

Van Aert reed in de slotronde weg van medevluchter Michael Vanthourenhout. Voor Van Aert was het zijn laatste veldrit deze winter. Hij kwam in de laatste honderden meters nog ten val maar hield, zonder zadel, toch stand.

Thibau Nys vervolledigde op een handvol seconden het podium voor kersvers Belgisch kampioen Eli Iserbyt, de leider in de wereldbeker.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel kwam in de achtste van negen ronden ten val en verspeelde zo de kansen op winst. Hij finishte als vijfde. De Nederlander was tot vandaag ongeslagen deze winter na tien opeenvolgende overwinningen.