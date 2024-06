Na het faillissement van KVO zocht het Oostendse stadsbestuur naar een oplossing voor de leegstaande Diaz Arena. Die is nu gevonden, Oostende gaat in samenwerking met KSV Diksmuide.

Diksmuide, de ploeg van ondervoorzitter Karl Vannieuwkerke, werd afgelopen seizoen kampioen in eerste provinciale en promoveert naar derde nationale. Volgens de krant Het nieuwsblad was er vandaag een gesprek tussen Oostends burgemeester Bart Tommelein en diverse belangengroepen. In de loop van de week zou de samenwerking officieel worden gemaakt.