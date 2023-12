Zowel KV Oostende als Lierse Kempezonen presteerden tot nu toe wat onder de verwachtingen in de competitie. Toch was winst voor beide ploegen een gouden zaak in de stand om bij de brede middenmoot te kunnen aansluiten. Verlies zou nog meer degradatiestress geven.



De kustploeg begon sterk aan de partij en na nog geen tien minuten trapt Berte tegen de onderkant van de lat. Lierse kwam dus goed weg, maar slaagt zelf wel toe voorbij het half uur. Oulare lanceerde Ocansey en die legde de 0-1 voorsprong netjes binnen. In de tweede helft kwam er nog nauwelijks gevaar van KV Oostende en de bezoekers wisten zo de voorsprong over de streep te trekken.