Ottavio Bottecchia won precies honderd jaar geleden als eerste Italiaan de Tour. Familie van hem woont in Ieper. Net na de Eerste Wereldoorlog zijn ze naar hier gekomen.

Silvio Bottecchia: "Zijn vader was de broer van mijn grootvader. Mijn vader is hier gevraagd voor de wederopbouw. Marmer, graniet, mozaïek. Mijn moeder is achterna gereisd. Mijn zuster is in Venetië geboren. Ik ben hier geboren."

Ottavio won de Tour ook een tweede keer in 1925. Al tijdens de oorlog bleek z’n talent.

Silvio Bottecchia: "Wanneer hij soldaat was, was hij met de fiets en hij vervoerde munitie op zijn rug. En zijn officier had gezien dat hij heel gemakkelijk de bergen opreed. En daardoor heeft hij hem voorgesteld om na de oorlog wielrenner te worden."