Nieuws
Roeselare

Wie­ler­mu­se­um KOERS Roe­se­la­re pakt uit met expo voor WK in Rwanda

Het wielermuseum KOERS in Roeselare pakt uit met een nieuwe tentoonstelling naar aanleiding van het eerste WK wielrennen op Afrikaanse bodem, in Rwanda. Met 'Wereldwijd wielrennen' wordt de wielersport in al zijn facetten voorgesteld.

Bezoekers mogen zich verwachten aan een filmervaring waarbij acteur Zouzou Ben Chikha hen als reisleider meeneemt op een wereldwijde ontdekkingstocht. Hiervoor werd een cinemascherm van twaalf meter breed in het museum geïnstalleerd.

150 landen vertegenwoordigd

Voor de tentoonstelling bracht het museum wieleritems uit alle hoeken van de wereld samen. Zo zijn meer dan 150 landen vertegenwoordigd met stukken zoals de bollentrui van Eritreeër Daniel Teklehaimanot, een vergulde trofee uit de Ronde van Qatar, en een geluksbrenger uit de Ronde van Guangxi.

Verder nam het museum getuigenissen af van wielrenners uit exotische wielerlanden. Die verhalen komen in de expo aan bod. De expo is sinds donderdag te zien in KOERS (Roeselare).

Belga
Louis Maes

Louis Maes
Koers Wielermuseum

