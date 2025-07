Het museum KOERS in Roeselare heeft er een bijzonder topstuk bij. Dankzij de Vrienden van KOERS is voortaan het originele zegelint te bewonderen dat wielerlegende Odiel Defraeye won in de Ronde van België in 1912. Het is meteen het eerste echte wielerobject van Defraeye in de museumcollectie.