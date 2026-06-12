Na een overeenkomst tussen beide partners verhuizen ongeveer 350 wielertruien en een 30-tal trofeeën naar Roeselare. Tot de blikvangers behoren onder meer een wereldkampioenentrui van Eddy Merckx, een groene trui van Walter Godefroot, verschillende truien van de familie Van der Poel, een tijdritpak van Fabian Cancellara en zeldzame stukken van de legendarische Groene Leeuw-ploeg.

De Musette

De overdracht volgt op de recente herbestemming van wielermuseum ‘De Velodroom’ tot museumcafé ‘De Musette’ op de Schorre in Boom. Sinds 2018 nam de Vlaamse Gemeenschap de verantwoordelijkheid voor cultureel erfgoed en musea over van de provincies en daardoor hoort het beheer van een museumcollectie niet meer bij de belangrijkste taken van het Provinciaal Recreatiedomein.

Partner

De wielercollectie van de Schorre betekent niettemin een belangrijk onderdeel van het Vlaamse wielererfgoed die een blijvende, publiek toegankelijke plek verdient. De Schorre zocht en vond daarom met KOERS een partner met de juiste expertise om de kern van de collectie over te nemen, te bewaren en te ontsluiten.

Bruikleen

KOERS gaat daarnaast ook het engagement aan om De Schorre in de toekomst te adviseren over de bestemming van de resterende items uit de collectie. Bovendien zal ‘De Musette’, het museumcafé van De Schorre, toegang hebben tot de collectie van KOERS om via bruikleen thematentoonstellingen te organiseren in Boom.

Duurzame toekomst

Mireille Colson, gedeputeerde Groen- en Recreatiedomeinen provincie Antwerpen: “De Musette en de wielercollectie zijn sterk verbonden met de geschiedenis van De Schorre. Zo’n waardevolle collectie verdient een professionele erfgoedomgeving waar ze goed bewaard, onderzocht en getoond wordt. Met KOERS krijgt dit stuk Vlaams wielererfgoed een duurzame toekomst. En dankzij de samenwerking blijft de wielersfeer van ‘De Musette’ tastbaar voor bezoekers.”

