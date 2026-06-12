KOERS krijgt 350 koerstruien, onder meer van Merckx, Cancellara en Van der Poel
Unieke truien van onder meer Eddy Merckx, Fabian Cancellara en Mathieu van der Poel zijn binnenkort in KOERS te zien, in Roeselare. Ze maken deel uit van een unieke verzameling memorabilia van internationale wielertoppers die in handen waren van het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in Boom.
Na een overeenkomst tussen beide partners verhuizen ongeveer 350 wielertruien en een 30-tal trofeeën naar Roeselare. Tot de blikvangers behoren onder meer een wereldkampioenentrui van Eddy Merckx, een groene trui van Walter Godefroot, verschillende truien van de familie Van der Poel, een tijdritpak van Fabian Cancellara en zeldzame stukken van de legendarische Groene Leeuw-ploeg.
De Musette
De overdracht volgt op de recente herbestemming van wielermuseum ‘De Velodroom’ tot museumcafé ‘De Musette’ op de Schorre in Boom. Sinds 2018 nam de Vlaamse Gemeenschap de verantwoordelijkheid voor cultureel erfgoed en musea over van de provincies en daardoor hoort het beheer van een museumcollectie niet meer bij de belangrijkste taken van het Provinciaal Recreatiedomein.
Partner
De wielercollectie van de Schorre betekent niettemin een belangrijk onderdeel van het Vlaamse wielererfgoed die een blijvende, publiek toegankelijke plek verdient. De Schorre zocht en vond daarom met KOERS een partner met de juiste expertise om de kern van de collectie over te nemen, te bewaren en te ontsluiten.
Bruikleen
KOERS gaat daarnaast ook het engagement aan om De Schorre in de toekomst te adviseren over de bestemming van de resterende items uit de collectie. Bovendien zal ‘De Musette’, het museumcafé van De Schorre, toegang hebben tot de collectie van KOERS om via bruikleen thematentoonstellingen te organiseren in Boom.
Duurzame toekomst
Mireille Colson, gedeputeerde Groen- en Recreatiedomeinen provincie Antwerpen: “De Musette en de wielercollectie zijn sterk verbonden met de geschiedenis van De Schorre. Zo’n waardevolle collectie verdient een professionele erfgoedomgeving waar ze goed bewaard, onderzocht en getoond wordt. Met KOERS krijgt dit stuk Vlaams wielererfgoed een duurzame toekomst. En dankzij de samenwerking blijft de wielersfeer van ‘De Musette’ tastbaar voor bezoekers.”
"Zo’n waardevolle collectie verdient een professionele erfgoedomgeving waar ze goed bewaard, onderzocht en getoond wordt."
Matthijs Samyn, Schepen van Toerisme en KOERS: “Ook voor KOERS betekent deze transfer een nieuwe mijlpaal. Met deze aanwinsten kunnen we ons nog sterker profileren als dé internationale schatkamer van het wielrennen. En uiteraard blijven we in de toekomst ook samenwerken met private verzamelaars. Ook zij blijven een belangrijke plaats innemen in onze werking.’
Tweedehands wielerbeurs
De overgedragen collectie wordt de komende maanden grondig geregistreerd en zal vanaf 2027 geïntegreerd worden in de werking van KOERS. De resterende objecten uit de verzameling zal De Schorre via diverse kanalen herbestemmen voor een breed publiek. Zo zal een deel van de collectie die De Schorre nog bezit te koop worden aangeboden tijdens de door KOERS georganiseerde tweedehands wielerbeurs op zaterdag 27 juni in RSL op Post. De Schorre organiseert op haar beurt een verkoop op een later tijdstip.