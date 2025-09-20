Hoogtepunt van de expo is ongetwijfeld het meeslepende filmavontuur in de Zaal der Wereldkampioenen van het museum. Die werd voor de gelegenheid omgebouwd tot een indrukwekkende cinemazaal. Wielerfanaat en (theater)acteur Zouzou Ben Chikha - gekend als cafébaas Muze in de televisiereeks Chantal - treedt er tijdens een wervelende kortfilm op als een enthousiaste reisleider.

