‘Wereldwijd Wielrennen’ is nieuwe expo in Koers: “Wielerspullen uit meer dan 150 landen”
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Het wereldkampioenschap wielrennen in Rwanda is voor wielermuseum Koers in Roeselare de aanleiding voor een nieuwe expo: Wereldwijd Wielrennen. Daarin zijn wieleritems te zien uit meer dan 150 landen.
Een greep uit het diverse aanbod: de bollentrui van Eritreeër Daniel Teklehaimanot, een vergulde trofee uit de Tour of Qatar, een geluksbrenger uit de Ronde van Guangxi, de racefiets van Lidl-Trek renner Amanuel Ghebreigzabhier, of de bijzonder schaarse autobiografie van Major Taylor, de eerste zwarte wielerwereldkampioen in 1899.
Filmavontuur met Zouzou Ben Chikha
Hoogtepunt van de expo is ongetwijfeld het meeslepende filmavontuur in de Zaal der Wereldkampioenen van het museum. Die werd voor de gelegenheid omgebouwd tot een indrukwekkende cinemazaal. Wielerfanaat en (theater)acteur Zouzou Ben Chikha - gekend als cafébaas Muze in de televisiereeks Chantal - treedt er tijdens een wervelende kortfilm op als een enthousiaste reisleider.
Wielerwalhalla’s
Zouzou gidst de bezoeker van wielerwalhalla’s als Vlaanderen, Colombia en Eritrea, tot het Amerika van LeMond en Armstrong, naar Japan met zijn populaire keirin of het Midden-Oosten waar wielerwedstrijden verrijzen als wolkenkrabbers in de woestijn. Andere hoofdrolspelers in de film zijn Lotte Kopecky, Egan Bernal, Biniam Girmay of Mark Cavendish.
De expo ‘Wereldwijd Wielrennen’ loopt nog tot eind volgende zomer.