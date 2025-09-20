16°C
Aanmelden
Sport
Roeselare

Wereld­wijd Wiel­ren­nen’ is nieu­we expo in Koers: Wie­ler­spul­len uit meer dan 150 landen”

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Het wereldkampioenschap wielrennen in Rwanda is voor wielermuseum Koers in Roeselare de aanleiding voor een nieuwe expo: Wereldwijd Wielrennen. Daarin zijn wieleritems te zien uit meer dan 150 landen.

Een greep uit het diverse aanbod: de bollentrui van Eritreeër Daniel Teklehaimanot, een vergulde trofee uit de Tour of Qatar, een geluksbrenger uit de Ronde van Guangxi, de racefiets van Lidl-Trek renner Amanuel Ghebreigzabhier, of de bijzonder schaarse autobiografie van Major Taylor, de eerste zwarte wielerwereldkampioen in 1899.

Filmavontuur met Zouzou Ben Chikha

Hoogtepunt van de expo is ongetwijfeld het meeslepende filmavontuur in de Zaal der Wereldkampioenen van het museum. Die werd voor de gelegenheid omgebouwd tot een indrukwekkende cinemazaal. Wielerfanaat en (theater)acteur Zouzou Ben Chikha - gekend als cafébaas Muze in de televisiereeks Chantal - treedt er tijdens een wervelende kortfilm op als een enthousiaste reisleider.

Wielerwalhalla’s

Zouzou gidst de bezoeker van wielerwalhalla’s als Vlaanderen, Colombia en Eritrea, tot het Amerika van LeMond en Armstrong, naar Japan met zijn populaire keirin of het Midden-Oosten waar wielerwedstrijden verrijzen als wolkenkrabbers in de woestijn. Andere hoofdrolspelers in de film zijn Lotte Kopecky, Egan Bernal, Biniam Girmay of Mark Cavendish.

De expo ‘Wereldwijd Wielrennen’ loopt nog tot eind volgende zomer.

Wieler1
Wieler2
Wieler3
Wieler4
Redactie
Koers

Meest gelezen

Mario David
Sport

Bestuurder Mandel United Mario David onverwacht overleden
Taminiaux
Sport

Lionel Taminiaux spurt naar winst in 93e Textielprijs in Vichte
Staande wipschieten3
Sport

Burgemeesters nemen het tegen elkaar op met pijl en boog in Beselare

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Kvk

KV Kortrijk kan weer aanknopen met overwinning
Tim Merlier - natourcriterium

Tim Merlier sprint naar de zege in Omloop van het Houtland
Red Dragons

Geen tweede stunt: Red Dragons dit keer niet opgewassen tegen Italianen in kwartfinales
Marlon Colpaert

Marlon Colpaert moet naar C-finale in skiff, uitstel voor Vandenbussche/Andries
Vermant Salzburg

Romeo Vermant is weer fit en zit in selectie van Club voor inhaalmatch tegen Westerlo
Taminiaux

Lionel Taminiaux spurt naar winst in 93e Textielprijs in Vichte
16°C
Aanmelden