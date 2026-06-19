Het geschonken archief omvat onder meer haar kampioenschapsmedailles uit 1959, oorkondes, koershandschoenen, foto's en tal van documenten. Volgens KOERS gaat het om een waardevolle aanvulling op de collectie rond de geschiedenis van het Belgische vrouwenwielrennen.

"Victoire was zowel op als naast de fiets een gangmaakster in het debat rond de rol van vrouwen in de maatschappij. Iets wat we met Belgian Cycling graag onderschrijven", zegt Nathalie Clauwaert, de eerste vrouwelijke directeur van Belgian Cycling.