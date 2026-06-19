Eerste Belgische kampioene wielrennen schenkt uniek archief aan KOERS in Roeselare
Victoire Van Nuffel (88), de allereerste Belgische kampioene wielrennen bij de vrouwen, heeft haar persoonlijke archief geschonken aan wielermuseum KOERS in Roeselare. De collectie bevat onder meer haar Belgische kampioenschapsmedailles uit 1959, foto's, documenten en andere historische stukken uit de beginjaren van het vrouwenwielrennen.
Victoire Van Nuffel schreef geschiedenis in 1959. Dat jaar erkende de Belgische Wielrijdersbond het vrouwenwielrennen officieel en werd voor het eerst een Belgisch kampioenschap op de weg georganiseerd. De Mechelse won die wedstrijd en werd zo de eerste vrouw ooit die de Belgische driekleur mocht dragen. Later datzelfde jaar veroverde ze ook de nationale titel op de piste.
Het geschonken archief omvat onder meer haar kampioenschapsmedailles uit 1959, oorkondes, koershandschoenen, foto's en tal van documenten. Volgens KOERS gaat het om een waardevolle aanvulling op de collectie rond de geschiedenis van het Belgische vrouwenwielrennen.
"Victoire was zowel op als naast de fiets een gangmaakster in het debat rond de rol van vrouwen in de maatschappij. Iets wat we met Belgian Cycling graag onderschrijven", zegt Nathalie Clauwaert, de eerste vrouwelijke directeur van Belgian Cycling.
Justine Ghekiere
Bij de overhandiging van het archief werd Van Nuffel in de bloemetjes gezet. Ook huidig Belgisch kampioene Justine Ghekiere was aanwezig. Zij maakte speciaal tijd vrij in haar voorbereiding op het komende Belgisch kampioenschap in Brasschaat. Samen poseerden de eerste en meest recente Belgische kampioene wielrennen bij de vrouwen voor een foto.
Voor KOERS is het opnieuw een belangrijke aanwinst. Eerder kreeg het museum ook al de medailles van wielerlegende Yvonne Reynders in bewaring.