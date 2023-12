Eerstenationaler Knokke verkocht zijn huid duur voor eigen volk in de achtste finales. De kustploeg hield gelijke tred met OHL aan de rust. Justin Pieters wiste in de extra tijd van de eerste helft de bezoekende openingstreffer van Joren Dom uit. In de tweede helft en in de verlengingen kon geen van beide teams nog afstand nemen van elkaar.

Strafschoppen moesten uitsluitsel bieden en daarin hielden de Leuvenaren het hoofd het meest koel. Ze misten geen enkele keer, terwijl Knokke tot twee keer toe faalde: 2-4. Maar Knokke verlaat wel met opgeheven hoofd het bekervoetbal.