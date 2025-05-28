Aanmelden
Nieuws
Brugge

Par­ket vraagt door­ver­wij­zing van drie Brug­se hoo­li­gans naar cor­rec­ti­o­ne­le rechtbank

Rellen bekerfinale 2025

© Belga

Een jaar na het geweld door Brugse hooligans in Molenbeek, in de marge van de finale van de Belgische voetbalbeker, is het onderzoek nu afgesloten. Volgens Le Soir is er een verzoek tot doorverwijzing naar de correctionele rechtbank voor drie personen.

Enkele weken na deze feiten werden drie mannen aangehouden, voorgeleid bij de onderzoeksrechter en vervolgens in staat van beschuldiging gesteld. Het parket van Brussel geeft aan dat het onderzoek nu is afgerond en dat het bijgevolg "verzoeken tot verwijzing van de drie geïdentificeerde personen naar de Nederlandstalige correctionele rechtbank van Brussel" heeft opgesteld. De volgende stap is een verschijning voor de raadkamer.

Het parket geeft aan dat het de drie personen wil doorverwijzen "wegens mishandeling met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, met de verzwarende omstandigheid van haat of een discriminerend motief". Twee van hen worden volgens het parket ook vervolgd "voor vernieling van eigendommen in groepsverband".

Nieuws

Belga
Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Club Brugge Beker van België Croky Cup Hooligans

Meest gelezen

Nieuws
Update

Nieuws
Update

Nieuws
Update

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden