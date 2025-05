De bekerfinale in het voetbal veroorzaakte heel wat incidenten in Brussel. Zo was er aan het station Brussel-Centraal een opstootje tussen supporters, moest de politie ook tussenkomen in de omgeving van het stadscentrum en op de Houba de Strooperlaan.



Groepen supporters die via Jette en Sint-Jans-Molenbeek te voet naar de match kwamen, veroorzaakten ook daar incidenten. Er werden winkelruiten ingegooid, straatmeubilair werd beschadigd en er werd vuurwerk in de menigte gegooid.