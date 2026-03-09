Knokke FC wint van Jong Cercle en hijst zich weer naast Sporting Hasselt
In de hoogste afdeling van het amateurvoetbal heeft Knokke FC Jong Cercle geklopt met 2-1. Stan Braem scoorde tweemaal voor de thuisploeg. Met die zege komt Knokke weer naast Sporting Hasselt op kop te staan.
Stan Braem, volgend seizoen spelend voor SK Roeselare, was de grote man voor Knokke. Met een goal op het halfuur en eentje vlak na de rust hielp hij de thuisploeg aan de overwinning. In de 57ste minuut scoorde Vandeweghe nog tegen, maar dat veranderde niets meer aan de stand.
Met nog vijf wedstrijden te gaan, blijft het ongemeend spannend in de hoogste afdeling van het amateurvoetbal. Knokke en Sporting Hasselt staan aan de leiding, maar Roeselare volgt op amper drie punten.