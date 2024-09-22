FC Knokke onderuit bij leider Spor Hasselt: 4 – 0 nederlaag als reality check
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In de eerste nationale blijft FC Knokke één van de verrassingen van het seizoen. Met zestien op achttien punten schoof de ploeg afgelopen weken op naar de derde plaats. Zaterdagavond wachtte een zware test: een bezoek aan de autoritaire leider Spor Hasselt, met meer dan 2.000 toeschouwers op de tribunes.
Knokke begint slap bij de hoekschoppen van Hasselt. Tiam profiteert van zwakke verdediging en trapte de 1-0 binnen, gevolgd door de 2-0 van Matoka na een wegglijdende verdediger. Trainer Bert Dhont: “Op Hasselt sta je zo 2-0 achter door zo iets. Dan kan je niet meer winnen.”
Tweede helft
In de tweede helft probeert Knokke de druk op te voeren, maar Spor Hasselt doet daar effectief een schep bovenop. Verburgh kopt 3-0 binnen na een slimme actie en Van Haren maakt er uiteindelijk 4-0 van na een assist van Van Kerckhove. Knokke krijgt zelf nog enkele kansen, onder andere met een afstandsschot van Brachet, maar dat levert geen doelpunt op.
Positieve mindset
Ondanks de zware nederlaag blijft coach Dhont positief: “We hebben veel grinta getoond in de tweede helft en zijn lang in de game gebleven. Volgende week wacht een superbelangrijke match tegen Roeselare. Als we die mentaliteit meenemen, kunnen we de rollen omdraaien. En, oké, we krijgen vandaag klop. Maar je moet dan terug rechtstaan, altijd.”