FC Knokke wint bij Houtvenne en blijft op jacht naar leider Hasselt
FC Knokke heeft zijn opmars in Eerste Nationale verdergezet. Na eerdere overwinningen tegen Roeselare en Merelbeke trok de kustploeg ook in de Kempen aan het langste eind tegen Houtvenne: 1-2. Dankzij de zege blijft Knokke druk zetten op leider Hasselt, dat in zijn laatste wedstrijden punten verspeelde.
Op bezoek bij Houtvenne kwam Knokke al voor de rust op voorsprong via Stan Braem, maar de thuisploeg knokte zich terug met een snelle gelijkmaker van de Zuid-Koreaanse Baik. In het laatste kwartier zorgde Lars Cooman met een doelpunt voor de winnende treffer, waarmee Knokke de volle buit veiligstelde.
Coach Bert Dhondt was duidelijk tevreden: “De ontlading in de kleedkamer was enorm. Dit team beseft stilaan dat er nog iets mogelijk is. We zitten in een fenomenale run. Natuurlijk kijken we nog steeds naar Hasselt, maar zes punten zijn zes punten en vandaag staan we op drie van hen, met een match meer gespeeld.”