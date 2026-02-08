Coach Bert Dhondt was duidelijk tevreden: “De ontlading in de kleedkamer was enorm. Dit team beseft stilaan dat er nog iets mogelijk is. We zitten in een fenomenale run. Natuurlijk kijken we nog steeds naar Hasselt, maar zes punten zijn zes punten en vandaag staan we op drie van hen, met een match meer gespeeld.”

