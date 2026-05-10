Vormer neemt het over van Bert Dhont, die dit seizoen met Knokke als tweede eindigde in eerste nationale op een punt van de titel, maar zelf afscheid nam omdat het voetbal niet meer te combineren was met z’n job. Vormer mikt zo hoog mogelijk. En als boegbeeld van Club Brugge en ex-international bij Oranje heeft hij ook heel wat toptrainers gehad.”Van Gaal had bepaalde dingen. Preud'homme had heel goede dingen, dus van iedereen neem ik wel wat mee. Ik ben blij dat ik die mannen als trainer heb gehad.”

En ook voor Knokke is dit een belangrijk stap in de ontwikkeling van de club. Kristof Arys, sportief directeur FC Knokke: “Dat lijkt me vanzelfsprekend en daar hopen we ook op, om een beetje extra aandacht te krijgen. Om wat meer supporters naar hier te halen, meer sponsoring en zo. Een beter klankbord kun je echt niet hebben.”



