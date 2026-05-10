Ruud Vor­mer begint zijn trai­ners­car­ri­è­re in eer­ste ama­teur­di­vi­sie bij FC Knokke

Opvallend nieuws uit het voetbal, want de Nederlander Ruud Vormer is de nieuwe trainer van FC Knokke uit eerste nationale, de hoogste amateurklasse. De ex-Gouden Schoen en boegbeeld van Club Brugge was er al aan de slag als jeugdtrainer. Vormer volgt Bert Dhont op die dit  seizoen met Knokke als tweede eindigde, op één punt van de titel.

Bijna 2 jaar na z’n afscheid als profvoetballer probeert Vormer het nu voor het eerst als hoofdtrainer. Bij FC Knokke in eerste nationale, waar hij de overstap maakt van de U17. Ruud Vormer: “Een hele mooie stap denk ik. Een mooie kans die ik krijg bij Knokke. Ik wil wat ik in mijn hoofd heb brengen naar de jongens. En dat is aanvallend voetbal. Leuk voetbal voor de toeschouwers. Dat ga ik proberen over te brengen.”

Vormer neemt het over van Bert Dhont, die dit seizoen met Knokke als tweede eindigde in eerste nationale op een punt van de titel, maar zelf afscheid nam omdat het voetbal niet meer te combineren was met z’n job. Vormer mikt zo hoog mogelijk. En als boegbeeld van Club Brugge en ex-international bij Oranje heeft hij ook heel wat toptrainers gehad.”Van Gaal had bepaalde dingen. Preud'homme had heel goede dingen, dus van iedereen neem ik wel wat mee. Ik ben blij dat ik die mannen als trainer heb gehad.”

En ook voor Knokke is dit een belangrijk stap in de ontwikkeling van de club. Kristof Arys, sportief directeur FC Knokke: “Dat lijkt me vanzelfsprekend en daar hopen we ook op, om een beetje extra aandacht te krijgen. Om wat meer supporters naar hier te halen, meer sponsoring en zo. Een beter klankbord kun je echt niet hebben.”

