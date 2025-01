Bij de beloften is Viktor Vandenberghe uit Vichte negende geworden. De winnaar van de Koppenbergcross vindt in het Koksijdse zand niet meteen zijn favoriete parcours.

"Zand is niet mijn ding, maar ik ben wel tevreden dat ik mee ben met de besten van mijn lichting. Op het laatste was het wel op. Dit resultaat zegt ook niet veel over het Belgisch kampioenschap want dat is compleet anders, met veel rechte stukken en veel op de baan. Het was wel een goede voorbereiding op volgende week, want daar wil ik wel meedoen voor het podium", zegt Vandenberghe