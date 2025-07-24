16°C
Tielt

Jor­an Wyseu­re uit Lich­ter­vel­de soleert naar de zege van de Berencross

Joran Wyseure Berencross 2025

Belga

Joran Wyseure (Crelan-Corendon) heeft zaterdag in Meulebeke met de Berencross de eerste Belgische veldrit van het seizoen op zijn naam geschreven.

De 24-jarige Lichterveldenaar haalde het na een solo dat hij inzette net voor het aanvatten van de slotronde. Zijn ploegmaat Laurens Sweeck pakte de dichtste ereplaats mee. Michael Vanthourenhout verzekerde zich van de laatste podiumplaats. De Nederlander Joris Nieuwenhuis werd vierde, voor Toon Vandebosch.

Startsignaal door Eli Iserbyt

Het was Eli Iserbyt die het startsignaal mocht geven. De West-Vlaming ligt nog steeds in de lappenmand na een zware operatie aan de liesslagader. Michael Vanthourenhout dook als eerste het veld in, gevolgd door Niels Vandeputte en de Nederlander Lars van der Haar.

Valpartij

Na tien minuten wedstrijd ging Niels Vandeputte tegen de vlakte. Toon Vandebosch trok daarop in de aanval en kreeg Michael Vanthourenhout en Joris Nieuwenhuis mee, maar hun poging doofde snel uit, waarna een grote kopgroep zich vormde. Halverwege de cross versnelde Vanthourenhout opnieuw, met Nieuwenhuis en Vandebosch in het spoor, al hield ook die aanval niet lang stand.

Ontsnapping Wyseure

De wedstrijd leek vast te zitten tot Joran Wyseure net voor de slotronde de beslissende demarrage plaatste. Achter de West-Vlaming hielden zijn ploegmaats de controle, waardoor Wyseure onbedreigd naar de overwinning reed in zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Hij volgt Michael Vanthourenhout op als winnaar van de Berencross in Meulebeke.

Belga
Jenna Lebrun
Veldrijden Berencross

