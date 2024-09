De eerste helft bracht weinig spektakel, met een schot van De Ridder voor Jong Cercle dat afweek en een misser van Callens voor Knokke. Beide ploegen konden geen echte kansen creëren.

Na de rust bleef het wachten op doelpunten. Gijdé kwam dichtbij, maar een cruciaal moment was de bal die Pierre in de voeten van De Ridder speelde, zonder resultaat. In de slotfase miste De Bock een grote kans na een voorzet van Martlé, terwijl Knokke's Braem in een snelle tegenaanval werd gestopt door doelman Langenbick.

Uiteindelijk eindigde de wedstrijd zonder doelpunten, wat beide teams teleurstelde in hun zoektocht naar meer punten.