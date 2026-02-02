Ook na rust bleef Jong Cercle de beste ploeg. Gijdé brak door en schoot op doelman Depaepe, Callens plaatste de herneming niet genoeg in de hoek. Roeselare had het lastig met de balsnelheid van de huisploeg, maar probeerde er toch doorheen te geraken. Debouver kon net niet afwerken na een mooie pass van Deschilder. Maar Cercle bleef veruit de beste ploeg en kreeg in het slot nog grote kansen. Eerst kon Obambi alleen op doel, maar Depaepe bracht redding. Een minuut daarna kwam Cercle via Colman opnieuw opzetten. Die zette voor, maar Obambi kon opnieuw niet afwerken. Zo eindigde de match in een gelijkspel en daar mocht vooral Roeselare blij mee zijn.