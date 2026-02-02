11°C
Aanmelden
Sport
Brugge Roeselare

Jong Cer­cle ver­geet zich­zelf te belo­nen tegen SK Roeselare

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

SK Roeselare heeft niet kunnen winnen tegen de beloften van Cercle Brugge. Roeselare kwam op 0-1 voorsprong, maar Cercle kon nog in de eerste helft gelijkmaken. De ruststand was ook de eindstand.

Na 6 minuten wist Roeselare al te scoren. Harinck stak diep tot bij De Schepper. Hij legde mooi terug op Debouver die de bal perfect in de linkerhoek plaatste. Na de openingsgoal begon de thuisploeg meer te drukken. Dat resulteerde ook in de 1-1: Guellet ging knap voorbij zijn man en Martens had de bal er maar in te tikken. 

Ook na rust bleef Jong Cercle de beste ploeg. Gijdé brak door en schoot op doelman Depaepe, Callens plaatste de herneming niet genoeg in de hoek. Roeselare had het lastig met de balsnelheid van de huisploeg, maar probeerde er toch doorheen te geraken. Debouver kon net niet afwerken na een mooie pass van Deschilder. Maar Cercle bleef veruit de beste ploeg en kreeg in het slot nog grote kansen. Eerst kon Obambi alleen op doel, maar Depaepe bracht redding. Een minuut daarna kwam Cercle via Colman opnieuw opzetten. Die zette voor, maar Obambi kon opnieuw niet afwerken. Zo eindigde de match in een gelijkspel en daar mocht vooral Roeselare blij mee zijn.

Gianni Seeuws

gianniseeuws1@gmail.com

Gianni Seeuws
Robbe Temmerman
Jong Cercle SK Roeselare

Meest gelezen

Joran Wyseure - Superprestige Ruddervoorde
Sport

Kalender Superprestige 2026-2027 door elkaar geschud: dit verandert er voor de West-Vlaamse veldritten
Middelkerke wevelgem
Sport

Nieuw parcours In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem voorgesteld
Kunstgras1
Nieuws

Stad Brugge waarschuwt voortaan voor rubbergranulaat in kunstgrasvelden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Olympisch dorp

Honderdtal Olympiërs steunen collega's in Milaan in winterdorp in Middelkerke en worden geëerd
Persoon

Boksster Delfine Persoon maakt zich op voor laatste kans op nieuwe wereldtitel
Besox Halve

Nieuw sportief event Besox Halve in Oostende trekt veel volk
Menen Aalst

Menen gaat thuis de boot in tegen Aalst maar is wel geplaatst voor BeNe League
Schermafbeelding 2026 02 08 101158

Cercle Brugge wint spektakelrijke wedstrijd en voetbalt zich naar veiligere oorden
KV Kortrijk

KV Kortrijk kan weer niet buitenshuis winnen en ziet Beerschot dichter sluipen
Aanmelden