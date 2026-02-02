Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
SK Roeselare heeft niet kunnen winnen tegen de beloften van Cercle Brugge. Roeselare kwam op 0-1 voorsprong, maar Cercle kon nog in de eerste helft gelijkmaken. De ruststand was ook de eindstand.
Na 6 minuten wist Roeselare al te scoren. Harinck stak diep tot bij De Schepper. Hij legde mooi terug op Debouver die de bal perfect in de linkerhoek plaatste. Na de openingsgoal begon de thuisploeg meer te drukken. Dat resulteerde ook in de 1-1: Guellet ging knap voorbij zijn man en Martens had de bal er maar in te tikken.
Ook na rust bleef Jong Cercle de beste ploeg. Gijdé brak door en schoot op doelman Depaepe, Callens plaatste de herneming niet genoeg in de hoek. Roeselare had het lastig met de balsnelheid van de huisploeg, maar probeerde er toch doorheen te geraken. Debouver kon net niet afwerken na een mooie pass van Deschilder. Maar Cercle bleef veruit de beste ploeg en kreeg in het slot nog grote kansen. Eerst kon Obambi alleen op doel, maar Depaepe bracht redding. Een minuut daarna kwam Cercle via Colman opnieuw opzetten. Die zette voor, maar Obambi kon opnieuw niet afwerken. Zo eindigde de match in een gelijkspel en daar mocht vooral Roeselare blij mee zijn.