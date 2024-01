Het schepencollege maakt zich vooral zorgen over de jeugdwerking van 600 spelers. "Hier is een hele grote jeugdwerking met honderden spelertjes," zegt schepen van sport Bart Plasschaert.

"Er is niet zoveel aanbod van het voetbal in Oostende. We hebben nog twee andere voetbalverenigingen. Fusion en Vamos in Zandvoorde, maar dat zijn kleinere verenigingen met 200 en 190 leden. Dus die honderden spelertjes moeten echt blijven terecht kunnen in KVO."