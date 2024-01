Benjamin Ehresmann: “We zijn ervan overtuigd dat we tot nu toe niet het maximale uit onze selectie haalden en we hebben er alle vertrouwen in dat Jamath het tij kan keren. Hij speelt op een manier die we allemaal willen zien: vooruit pressen met aanvallend en agressief voetbal. Vanaf we beginnen praten zijn over de mogelijkheid tot samenwerking, maakte hij indruk met zijn open blik en positieve persoonlijkheid. Bij zijn vorige clubs toonde hij ook dat hij jonge spelers beter kan maken dus hij is een zeer interessant profiel voor onze jonge spelersgroep. Het feit dat we hem nu halen, toont ook aan dat we, ondanks de moeilijke situatie, al naar de toekomst kijken. Hij is een keuze voor een langetermijnvisie en dat wil ik ook uitdragen. We kijken er naar uit om met hem samen te werken.”