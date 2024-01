Zwarte rook en spandoeken bij de thuisaanhang. Iedereen in het zwart gekleed. Eigenaar Paul Conway is de begrijpelijke kop van jut. KVO krijgt wel de eerste kans: Berte mikt over. Aan de overzijde is Zulte Waregem echt gevaarlijk: Traoré kiest de verste hoek en vindt de paal.

Het publiek staat er wel achter. Steun is het ook voor KVO-speler Mebude die in levensgevaar was na een ongeval. De Oostendenaars laten zich niet wegzetten. Henderson gaat de zestien binnen, zoekt de een-twee en knalt perfect voorbij Ortwin De Wolf. 1-0 op het kwartier, voor Dapo Mebude. KVO aan de leiding.

Oostende kan Zulte Waregem behoorlijk afhouden maar wanneer Essevee dreigt gaan de alarmbellen af. Vormer scoort maar in buitenspel ondanks protest. De keeper was uit z'n doel gekomen, waardoor dit klopt. Even later komt er een knal van Machado, Bossin gaat goed plat.



KVO blijft toch ook komen. Wylin zoekt de achterlijn op en vindt Perez, die werkt naast. Dit had halfweg de eerstehelft al de 2-0 kunnen zijn. Die komt er even later na slecht uitverdedigen bij Essevee. Willen speelt de bal kwijt aan Berte. Die legt af op Perez en 2-0. KVO leeft.

Net voor de rust kan Zulte Waregem de situatie wat mooier kleuren. Machado, echt goed bezig, wordt in de zestien onderuit gehaald. Geen twijfel dat dit een strafschop is. Jelle Vossen laat de kans niet liggen: 2-1 aan de rust, dat ziet er ineens helemaal anders uit.

Essevee komt met pressing uit de kleedkamer: Vormer met een lage schuiver. KVO houdt niet lang stand onder de druk. Na vijf minuten al kan Jelle Vossen, ongedekt aan de kleine backlijn, de gelijkmaker binnenkoppen: 2-2.

KV Oostende kreunt en moet het nu hebben van de snedige counter. Mo Berte kan dat wel. Vertrekt op de eigen helft met de bal. Even naar links, even naar rechts. De verdediger wijkt. Berte uiteindelijk alleen voor de Wolf maar op de doelman.

Een KVO-fan kan het niet meer houden en doet wat je niet moet doen. Zijn ploeg houdt verder wel stand. Meer nog. Anton Tanghe krijgt de rode kaart te zien wanneer hij de doorgebroken Berte raakt. Protest bij Tanghe maar de bal gaat op de stip. vandaele neemt de strafschop maar legt hem naast. Domper voor KVO dat de zege laat liggen; zo leek het.

Maar het ongelofelijke gebeurt nog. De Wolf wil snel uitwerpen maar KVO onderschept de bal. Berte twijfelt in de zestien niet en knalt zo de 3-2 binnen. Wat een einde van de wedstrijd, wat een ommekeer. KVO beleeft zo toch vreugde op een kille winterzondag.