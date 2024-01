Sportief manager Nils Vanneste baalde van de beslissing. "Ik ben overtuigd van het trainerstalent van Michiel, daarom haalde ik hem afgelopen zomer ook bij de A-kern. Het is jammer om hem nu te zien vertrekken maar ik heb alle begrip voor zijn beslissing. Michiel leverde in moeilijke omstandigheden uitstekend werk en zal natuurlijk altijd welkom blijven in Oostende. Ik wens hem én Jarne alle succes toe in hun nieuwe uitdaging."

Oostende pakte eerder zondag een 3-2 zege tegen Zulte Waregem. Een goal van Mohamed Berte in blessuretijd bezorgde de Kustboys de volle buit. KVO blijft wel laatste in de Challenger Pro League. De club kreeg van de Licentiecommissie van de Belgische voetbalbond (KBVB) dit seizoen al negen punten in aftrek door achterstallige betalingen.