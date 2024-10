120 jaar geleden was Frankrijk de bakermat voor het veldrijden. De Belgen komen pas veel later in beeld. "De eerste vedette was wel een West-Vlaming", zegt auteur van het boek 'Veldrijden' Jacques Sys. "Maurice Seynaeve uit Kortrijk. Die is vijf keer Belgisch kampioen geworden, maar hij koerste puur voor zijn plezier. Seynaeve is na zijn carrière naar Argentinië gegaan, waar hij ook overleden is. Na hem kwamen renners als Van Kerrebroeck, ook vijf keer Belgisch kampioen, en dan later Van Damme-De Vlaeminck, eigenlijk het eerste grote duel in het veldrijden."