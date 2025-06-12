16°C
Aanmelden
Sport
Tielt

Inge van der Heij­den sprint snel­ler dan Aniek van Alp­hen tij­dens de Beren­cross in Meulebeke

Berencross Meulebeke

Belga

Inge van der Heijden (Crelan-Corendon) heeft zaterdag de Berencross gewonnen. Dat is de eerste manche van het seizoen in de Exact Cross, een reeks losse crossen waar geen klassement aan verbonden is.

Na een sprint met twee klopte ze haar landgenote Aniek van Alphen (Cyclocross Reds). Alicia Franck (Lotto–X–Oats) eindigde derde, Marion Norbert Riberolle werd vierde.

Verschillende toppers ontbraken nog: wereldkampioene Fem van Empel en Puck Pieterse starten hun seizoen later, terwijl Ceylin del Carmen Alvarado geblesseerd is.

Van der Heijden nam de kopstart en bleef de hele wedstrijd voorin. In de slotfase reed ze samen met Van Alphen weg, nadat Riberolle pech kende en Franck moest lossen in de zandstrook. In de sprint toonde Van der Heijden zich uiteindelijk de snelste.

Belga
Jenna Lebrun
Veldrijden Berencross

Meest gelezen

Jo planckaert
Nieuws

Eli Iserbyt past voor Winkel Koerse, dit is zijn vervanger
Hippodroom kuurne
Sport

Krijgen paardenrennen in Kuurne dan toch een tweede leven? "Gesprekken lopen"
Sport Vlaanderen Blankenberge
Nieuws

Sport Vlaanderen moet twee centra in West-Vlaanderen sluiten door besparingen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Berencross - Michael Vanthourenhout

Veldritseizoen trekt zich zaterdag op gang met Berencross in Meulebeke
Wyseure

Joran Wyseure met vertrouwen aan start van nieuw veldritseizoen
2019-09-29 00:00:00 - Eli Iserbyt maakt indruk

Eli Iserbyt werkt "keihard" aan comeback na blessureleed
Eli Iserbyt

Eli Iserbyt na nieuwe operaties: "lang en uitdagend herstel, maar ik zit weer op de fiets"
Michael Vanthourenhout

Michael Vanthourenhout verlengt zijn contract bij Pauwels Sauzen-Cibel tot eind 2027
Kwartier Lombardsijde Cyclocross

Middelkerke stoomt zich klaar voor EK Veldrijden: spektakel in duinen op militair domein
Aanmelden