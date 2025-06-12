Inge van der Heijden sprint sneller dan Aniek van Alphen tijdens de Berencross in Meulebeke
Belga
Inge van der Heijden (Crelan-Corendon) heeft zaterdag de Berencross gewonnen. Dat is de eerste manche van het seizoen in de Exact Cross, een reeks losse crossen waar geen klassement aan verbonden is.
Na een sprint met twee klopte ze haar landgenote Aniek van Alphen (Cyclocross Reds). Alicia Franck (Lotto–X–Oats) eindigde derde, Marion Norbert Riberolle werd vierde.
Verschillende toppers ontbraken nog: wereldkampioene Fem van Empel en Puck Pieterse starten hun seizoen later, terwijl Ceylin del Carmen Alvarado geblesseerd is.
Van der Heijden nam de kopstart en bleef de hele wedstrijd voorin. In de slotfase reed ze samen met Van Alphen weg, nadat Riberolle pech kende en Franck moest lossen in de zandstrook. In de sprint toonde Van der Heijden zich uiteindelijk de snelste.