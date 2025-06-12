Na een sprint met twee klopte ze haar landgenote Aniek van Alphen (Cyclocross Reds). Alicia Franck (Lotto–X–Oats) eindigde derde, Marion Norbert Riberolle werd vierde.

Verschillende toppers ontbraken nog: wereldkampioene Fem van Empel en Puck Pieterse starten hun seizoen later, terwijl Ceylin del Carmen Alvarado geblesseerd is.

Van der Heijden nam de kopstart en bleef de hele wedstrijd voorin. In de slotfase reed ze samen met Van Alphen weg, nadat Riberolle pech kende en Franck moest lossen in de zandstrook. In de sprint toonde Van der Heijden zich uiteindelijk de snelste.