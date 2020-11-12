Een gravelbike is een ideaal model voor wie op verschillende ondergronden wil rijden. Enkele jaren gelden leek het fietsmodel nog een hype, maar die is ondertussen uitgegroeid tot een blijvende trend. Volgens de gravelorganisatie PlugPlug draait gravel meer om de onthaasting en in de natuur zijn. Het wedstrijdelement is minder aanwezig.

Daarnaast is er ook heel wat belangstelling bij de wielerprofs en ex-profs. Ex-wielrenners als Greg Van Avermaet en Johan Museeuw zijn ondertussen bekende ambassadeurs van de gravelsport geworden. “Het zijn niet alleen de zogezegde profs die aan de start staan maar het kan ook een fietsliefhebber zijn die zichzelf wil uitdagen, kan meedoen aan die wedstrijden. De range tussen supergetrainde mensen en mensen die bij wijze van spreken één à twee keer per week op de fiets zitten, is aanwezig en dat is ook wel de sterkte denk ik van de sport”, aldus Greg Van Avermaet.