De fietsverkoop is na het absolute topjaar 2022 wel met 12, 9 procent gedaald. Toch gingen er nog 606.017 over de toonbank, meer dan voor de coronaperiode. De e-bike heeft de voorbije jaar een heel snelle groei gekend, volgens Traxio onder meer omdat fietsen in het woon-werkverkeer belangrijker zijn geworden. Maar ook in het sportieve segment is een zekere elektrificatie bezig. Uit de Traxio-cijfers blijkt dat vorig jaar 8.154 elektrische koersfietsen werden verkocht. In 2022 waren het er 4.697.