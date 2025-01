Velofollies is de grootste beurs in Europa over alles wat met fietsen te maken heeft en biedt voor elk wat wils. De grote blikvanger blijft wel nog altijd de e-bike. De gewone e-stadsfiets is al jaren de koning onder de fietsen, maar toch gaan fietsers op zoek naar meer comfort.

"Alle fietsen zijn tegenwoordig uitgerust met een riem in plaats van met een ketting en ze hebben allemaal ingewerkte batterijen. Die zijn ook veel sterker, tot 625 wattuur, zodat je makkelijk 125 kilometer ver kunt rijden. Ook de banden worden steeds dikker. Zo is de 'fatbike' in opmars, zeker aan de kust en in de grotere steden", legt Frank De Scheemaeker uit.