Stijn Tant van de organisatie Cyclocross Gullegem: "Toen dat we de berichtgeving kregen dat de grote drie niet konden komen, dachten we, we moeten eigenlijk nog eens verder denken, nog eens out of the box denken. En dan dachten we, welke goede renner hebben we nog en dan kom je automatisch bij Tadej Pogacar uit. En we hebben een poging gedaan om aan zijn manager te vragen of er een mogelijkheid is dat hij buiten Slovenië ook eens in Vlaanderen in de Vlaamse velden komt crossen bij ons." - Maar zonder succes? "Hij is op stage met zijn ploeg al, dus vandaar dat we er niet in geslaagd zijn. We kregen dat bericht door van zijn manager."