Geen Tadej Pog­a­car zater­dag aan de start van de cyclo­cross in Gullegem

Geen Tadej Pogacar zaterdag aan de start van de cyclocross in Gullegem. De organisatie van de cross had het de wereldkampioen wielrennen nochtans gevraagd, maar zonder succes.

De organisatie wou iets speciaal doen, omdat ook Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Thibau Nys niet aan de start komen. En dus gingen ze op zoek naar een spectaculair alternatief.

"Hij is op stage met zijn ploeg al, dus vandaar dat we er niet in geslaagd zijn. We kregen dat bericht door van zijn manager."

Stijn Tant van de organisatie Cyclocross Gullegem

Stijn Tant van de organisatie Cyclocross Gullegem: "Toen dat we de berichtgeving kregen dat de grote drie niet konden komen, dachten we, we moeten eigenlijk nog eens verder denken, nog eens out of the box denken. En dan dachten we, welke goede renner hebben we nog en dan kom je automatisch bij Tadej Pogacar uit. En we hebben een poging gedaan om aan zijn manager te vragen of er een mogelijkheid is dat hij buiten Slovenië ook eens in Vlaanderen in de Vlaamse velden komt crossen bij ons." - Maar zonder succes? "Hij is op stage met zijn ploeg al, dus vandaar dat we er niet in geslaagd zijn. We kregen dat bericht door van zijn manager."

