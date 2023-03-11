14°C
Waregem

Tadej Pog­a­car kiest voor fris­se Ware­gem­se coupe

Pogacar01

Tadej Pogacar heeft blijkbaar ook een adresje in Waregem om fris geknipt voor de dag te komen. Hij stapte gisteravond binnen in een kapperszaak in Waregem, na een dagje trainen op het parcours van Parijs-Roubaix.

De Sloveense wereldkampioen wielrennen kent Waregem al een beetje: hij logeert elk voorjaar met zijn team UAE Team Emirates-XRG in het hotel aan de stadionvijvers. Ook nu logeert hij in Waregem. Hij was dinsdag materiaal gaan uittesten op de kasseien van Parijs-Roubaix.

Pogacar01

Na een dagje stevig doortrainen was Pogacar blijkbaar toe aan een nieuwe haarsnit: hij belde zelf naar Odin's Barbershop om te vragen of er nog plaats was. Uiteindelijk kwamen ze met drie, en Pogacar betaalde ook nog meer dan hij eigenlijk moest.

De redactie
Tadej Pogacar

