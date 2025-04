In de vroege vlucht kregen we met Abram Stockman (Unibet Tietema Rockets) een West-Vlaming. Voor de rest vooral pech en valpartijen in de Hel van het Noorden, ook voor onze provinciegenoten. Onder meer Alec Segaert (Lotto) en Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) kennen geen vlekkeloze race. Edward Planckaert, die andere West-Vlaming in Alpecin-Deceuninck, verricht intussen berenwerk voor Matthieu van der Poel.

Unieke hattrick

En dat neemt de Nederlander in dank af. Eerst gaat hij er in een elitegroepje vandoor met Pogacar, Pedersen, Bisseger en teamgenoot Philipsen. Op 70 kilometer van het eind trekt Pogacar een eerste keer ten aanval, maar van der Poel rijdt het gaatje moeiteloos dicht en laat ook Philipsen terugkomen.

Al maakt de wereldkampioen wel korte metten met Philipsen, die nu enkel nog van der Poel bij zich heeft. Op 35 kilometer van de streep maakt Pogacar een fatale stuurfout in de bocht, VDP profiteert en trekt er alleen op uit. Door ook nog een fietswissel bedraagt de kloof snel meer dan een minuut. Het wordt nog even spannend als ook van der Poel van fiets moet wisselen, maar uiteindelijk is ook Pogacar niet bij machte om de kloof nog te dichten. Ook een verwerpelijke actie van een toeschouwer, die een bidon in het gezicht van van der Poel gooide, kan de Nederlander gelukkig niet uit evenwicht brengen.

Voor Mathieu van der Poel is het een unieke hattrick, die nu voor het derde jaar op rij zijn duivels ontbindt in de Hel van het Noorden. Pogacar is in zijn eerste deelname toch maar mooi tweede, in een mooie strijd met Van Aert en Florian Vermeersch trekt Pedersen aan het langste eind voor de derde plaats.