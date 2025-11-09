Fran Vanhoutte schaatst nieuw Belgisch record op 500 meter
Belga
Op de tweede dag van de Wereldbekerwedstrijden schaatsen in het Amerikaanse Salt Lake City heeft Fran Vanhoutte uit Gistel haar Belgische record op de 500 meter verbeterd. Vanhoutte kwam zaterdag in de B-groep tot 38.32 seconden.
Dat is acht honderdsten sneller dan de toptijd, die zij op 26 januari in het Canadese Calgary had neergezet. Vanhoutte legde de eerste honderd meter af in 10.71 en versloeg haar directe tegenstandster, de Italiaanse Giorgia Alello
Het nieuwe record leverde Vanhoutte de zestiende plaats op in een veld van 33 deelneemsters.
