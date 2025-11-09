Dat is acht honderdsten sneller dan de toptijd, die zij op 26 januari in het Canadese Calgary had neergezet. Vanhoutte legde de eerste honderd meter af in 10.71 en versloeg haar directe tegenstandster, de Italiaanse Giorgia Alello

Het nieuwe record leverde Vanhoutte de zestiende plaats op in een veld van 33 deelneemsters.