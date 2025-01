Klaas Vantornout is intussen als fietsenmaker aan de slag in een zaak in Pittem. Hij geeft ook avondles fietshersteller. Een aanbod als ploegleider heeft hij naast zich neergelegd. "Ik zag het echt niet meer zitten om terug in die chaos te belanden. Ik heb een heel rustig leven, ik ben gewoon een heel gelukkig mens."

Vantornout was ooit twee keer tweede op een WK, nu kijkt hij vol verwachting uit naar zondag. En dan vooral naar Mathieu van der Poel. "Als je hem een beetje gevolgd hebt de laatste wedstrijden, weet je dat hij in supergoeie doen is. Ik denk, zonder tegenslagen, zonder een slechte dag, dat er heel weinig aan te doen zal zijn."