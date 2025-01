Plasschaert ging Anne-Pascale Roelandts en Djemila Tassin vooraf. De 31-jarige Oostendse pakte in de ILCA 6-klasse vorig jaar brons op het WK in het Argentijnse Mar del Plata en eindigde afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Parijs op de zevende plaats.

Isaura Maenhaut nam met Anouk Geurts in Parijs deel aan de Olympische Spelen als regerende Europese kampioenen in de 49er FX-klasse. Ze finishten er als zeventiende. Op de Sailing Awards werd het duo uitgeroepen tot Team van het Jaar.

Verder viel ook Sol Degrieck in de prijzen als Surfer van het Jaar. Op slechts 15-jarige leeftijd ontwikkelt ze zich spectaculair. Ze werd wereldkampioene windsurfen bij de U18 en ze is al erkend bij de senioren met een 3e en 5e plaats in de Wereldbekerwedstrijden in Chili en Gran Canaria.

Team Tom Florizoone ging met de prijs in Yachting lopen. Nieuwpoort was voor de vijfde keer gastheer van de Halfton Classics Cup. Het lokale team onder leiding van Tom Florizoone won deze editie aan boord van Red Cloud, een Half Tonner uit 1980. Het was een turbulente editie vanwege de wisselvallige weersomstandigheden.