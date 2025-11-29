Emma Plas­schaert kent moei­lij­ke start op Olym­pi­sche Zeil­week in Hyères

Emma Plasschaert in actie - © Belga

Emma Plasschaert staat na dag één van de Olympische Zeilweek in Hyères pas 63e in de ILCA 6. Een diskwalificatie in de tweede regatta weegt zwaar door.

De Oostendse zeilster begon nochtans degelijk met een veertiende plaats in de openingsrace, maar ging nadien in de fout. Door haar diskwalificatie in de tweede manche kreeg ze 43 strafpunten aangesmeerd. “Dat is een zure start van de week,” klinkt het bij Plasschaert, die zo op een totaal van 57 punten komt.

In de 49er-klasse staan Oostendenaar Yannick Lefèbvre en Jules Cock na drie races op de 39e plaats. Hun resultaten (14e, 20e en 15e) leveren hen voorlopig 29 punten op.

De competitie loopt nog tot zaterdag, met de medal races op de slotdag.

De redactie
