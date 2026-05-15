25°C
Aanmelden
Sport
Oostende

EK zei­len ILCA : Emma Plas­schaert ver­o­vert nieu­we bron­zen EK-plak

Emma Plasschaert

© Archief Belga

Emma Plasschaert heeft zich vrijdag verzekerd van een nieuwe bronzen medaille op het EK zeilen in de ILCA 6-categorie in het Kroatische Kastela. Het is voor onze landgenote haar vierde EK-brons, na 2018 (in La Rochelle), 2019 (in Porto) en 2025 (in Marstrand). De Europese titel ging naar de Hongaarse Maria Erdi (54 ptn).

Erdi kreeg op het podium van de competitie in Kroatië het gezelschap van de Amerikaanse Charlotte Rose (63 ptn) en de Britse Matilda Nicholls (80 ptn). Plasschaert werd vierde met 81 punten, maar schuift richting het EK-podium omdat de Amerikaanse Rose niet in aanmerking komt voor een EK-medaille.

De 32-jarige Oostendse werd vrijdag in de drie laatste regatta's in Kastela 26e, 13e en 12e. De 26e stek viel weg als haar slechtste resultaat van deze week. Plasschaert wacht in haar loopbaan nog op een eerste Europese titel. Ze werd wel al twee keer wereldkampioene, in 2018 (in Aarhus) en 2021 (in Al-Mussannah).

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Zeilen Emma Plasschaert

Meest gelezen

Jilke
Sport

Ex-wielerkampioene Jilke Michielsen (19) overleden
Marathon
Sport

Eerste officiële marathon ooit in Roeselare aangekondigd
726 BB LINKS beachvolley
Sport

"We moesten weg": Beachvolleybal verhuist noodgedwongen uit Kortrijks centrum, organisatie vreest voor toekomst

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Belgaimage 174678785

Dit zijn de plannen voor de kampioenenviering van Club Brugge
Bruggefans

5.000 Club-fans vieren titel aan Jan Breydelstadion in Brugge
Belgaimage 174680330

Club Brugge landskampioen : Mechele en Seys doen vertrouwen op voor WK, Mignolet "opgelucht" richting afscheid
Leko Verhaeghe

Club Brugge landskampioen: Zevende titel voor Club-voorzitter Bart Verhaeghe: "Dit blijft uniek"
Club Brugge Kampioen 2026
Breaking

Wat een ontknoping! Gelijkspel volstaat voor 20ste landstitel voor Club Brugge
Jan breydelstadion 3

Clubsupporters maken zich op voor mogelijk titelfeest: groot scherm aan Jan Breydel verwacht duizenden fans
Aanmelden