Emma Plas­schaert blijft ter­rein win­nen en is nu vier­de in Olym­pi­sche Zeilweek

Emma Plasschaert blijft terrein winnen op de Olympische Zeilweek in het Franse Hyéres. Donderdag werd ze elfde, vijfde en achtste in de regatta's van de vierde dag in de ILCA 6. Daarmee klom ze naar de vierde plaats op.

Maandag begon de week dramatisch voor de 32-jarige Oostendse. Na een diskwalificatie in de tweede race was ze pas 63e. Dinsdag klom ze naar de achttiende stek op, woensdag naar de zevende. Met 38 punten is ze nu nog vier punten van het podium verwijderd.

De Amerikaanse Charlotte Rose gaat met 26 punten aan de leiding, voor de Hongaarse Maria Erdi (33) en de Ierse Eve McMahon. De Australische Zoe Thomson, als leider aan de vierde wedstrijddag begonnen, tuimelde na een veertiende, een zeventiende en een 34e plaats, naar de achtste stek.

In de Nacra 17 behielden Lucas Claeyssens en Eline Verstraelen hun veertiende plaats. In de races van donderdag werden ze dertiende, negende en elfde.

