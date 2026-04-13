Olympische zeilweek: Oostendse Emma Plasschaert wil in Hyères meestrijden voor “topresultaat”
Emma Plasschaert staat volgende week aan de start van de Olympische Zeilweek in het Franse Hyères, een belangrijke internationale wedstrijd. De 32-jarige Oostendse mikt op een sterke prestatie.
De tweevoudige wereldkampioene (2018 en 2021) eindigde vorig jaar als tweede in de Olympische Zeilweek. "Voor Emma Plasschaert wordt Hyères een belangrijke graadmeter binnen haar internationale campagne", klinkt het in een mededeling van zeilfederatie WWSV. "Ze wil meestrijden voor een topresultaat in een bijzonder competitief ILCA 6-veld"
De competitie loopt van maandag tot zaterdag, met kwalificatieraces gedurende de week en de beslissende medal races op de slotdag, aldus WWSV.
Victor Peeters
Belga