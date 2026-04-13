Olym­pi­sche zeil­week: Oos­tend­se Emma Plas­schaert wil in Hyè­res mee­strij­den voor top­re­sul­taat”

Emma Plasschaert

Emma Plasschaert in actie - © Belga

Emma Plasschaert staat volgende week aan de start van de Olympische Zeilweek in het Franse Hyères, een belangrijke internationale wedstrijd. De 32-jarige Oostendse mikt op een sterke prestatie.

De tweevoudige wereldkampioene (2018 en 2021) eindigde vorig jaar als tweede in de Olympische Zeilweek. "Voor Emma Plasschaert wordt Hyères een belangrijke graadmeter binnen haar internationale campagne", klinkt het in een mededeling van zeilfederatie WWSV. "Ze wil meestrijden voor een topresultaat in een bijzonder competitief ILCA 6-veld"

De competitie loopt van maandag tot zaterdag, met kwalificatieraces gedurende de week en de beslissende medal races op de slotdag, aldus WWSV.

Victor Peeters
Belga
Zeilen

Meest gelezen

WVA FRIETJES
Sport

Wout van Aert viert zege in Parijs-Roubaix met... frietjes uit Deerlijk
Stijn Steels - Wout Van Aert
Sport

Ex-ploegmaat Stijn Steels over eerbetoon van Aert: “Dat gebaar zegt alles”
Wim Lagae
Nieuws

Promotie KV Kortrijk komt ook financieel als geroepen: "Stijgen was noodzakelijk"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Emma Meesseman

Geen vierde MVP-titel op rij voor Emma Meesseman
Wout Alleman - Martin Stosek - Cape Epic

Wout Alleman behoudt leiding 4 Islands Epic bij ingang laatste etappe
KV Kortrijk

Kortrijk veroordeelt RWDM tot degradatie naar amateurreeksen op laatste speeldag
Club next

Youth League: Club Brugge verslaat Benfica met 3-1 en bereikt als eerste Belgische team ooit finale
PK tijdrijden 1

Soudal-Quick.Step is grote winnaar van het PK tijdrijden
Persoon

Elleboogbreuk en stilte rond rematch: wat rest er nog voor Delfine Persoon?
16°C
Aanmelden